Vereador Rafael Bueno cobra esclarecimentos sobre mudanças no SIM Caxias 

O vereador Rafael Bueno (PDT) protocolou, nesta segunda-feira, um pedido de informações à prefeitura de Caxias do Sul solicitando esclarecimentos sobre as mudanças do trânsito no Centro, dentro do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).



Ele quer saber quais os embasamentos técnicos e quais os servidores municipais que autorizaram a liberação do segundo corredor e das conversões à direita na Rua Sinimbu e na Rua Pinheiro Machado. Além disso, solicita o laudo ou parecer que conste o estudo de impacto no tempo operacional das viagens, e também da segurança para motoristas, pedestres e passageiros do transporte público municipal.



— É imprescindível esclarecer quais as ações realizadas e o porque delas estarem sendo feitas. Além dos milhões de reais investidos, temos a segurança das pessoas que vivem no dia a dia do trânsito — frisa Bueno.



O requerimento será votado nesta terça-feira, na sessão da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores. Sendo aprovado, o prefeito Daniel Guerra (PRB) tem 30 dias para encaminhar as respostas e esclarecimentos.



Os questionamentos:



1 - Qual o embasamento técnico para a liberação do corredor extra para os ônibus, popularmente conhecido como corredor azul?

1.1 - Enviar cópia de laudo e/ou parecer, assinado por servidor público qualificado e apto para tal, que conste o embasamento para tal ação.



2 - Qual o embasamento técnico para a liberação de algumas conversões à direita na Rua Sinimbu e Rua Pinheiro Machado?

2.1 - Enviar cópia de laudo e/ou parecer, assinado por servidor público qualificado e apto para tal, que conste o embasamento para tal ação.



3 - Existe um estudo ou pesquisa que avalia o impacto no tempo operacional das viagens do transporte público municipal com a liberação do corredor azul e das conversões à direita?

3.1 - Se sim, enviar cópia do referido estudo.

3.2 - Se não, justificar a ausência do mesmo.



4 - Existe um estudo ou pesquisa que estime o impacto na segurança para pedestres, motoristas e passageiros do transporte público com a liberação das conversões à direita?

4.1 - Se sim, enviar cópia do laudo ou parecer.



5 - Qual o destino que será dado para as placas e outras estruturas retiradas com as mudanças?



6 - As mudanças tiveram o aval dos servidores da área técnica da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade?

6.1 - Se sim, nomear os servidores.