Comunicação na prefeitura de Caxias do Sul sob nova direção

Mirante 14/01/2017 | 09h08 Atualizada em

A Comunicação, posto-chave na relação do governo com a sociedade, passa a ser comandada na prefeitura de Caxias, a partir de segunda-feira, pela jornalista Vania Marta Espeiorin, 37 anos. Ela assume como diretora da Assessoria de Comunicação do governo Daniel Guerra (PRB).



Vania é formada em Jornalismo pela UCS (2001), tem licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, é mestre em Educação e especialista em Literatura Infanto-juvenil. Atualmente, cursa Pedagogia na UCS.



Leia Mais:

Nova queda de braço entre médicos e município se desenha em Caxias

Após ter contas desativadas, prefeitura de Caxias do Sul retorna às redes sociais



A demora para o preenchimento da função se deu por questões legais, já que Vania é servidora pública da Câmara de Vereadores e será cedida ao Executivo. A jornalista foi coordenadora de Comunicação da Câmara de fevereiro de 2013 a 9 junho de 2014, também trabalhou no jornal Pioneiro de abril de 2002 a fevereiro de 2013.



A nova diretora de Comunicação diz que o grande desafio é estabelecer uma maior interação com a comunidade, além, naturalmente, de divulgar as ações do município.



Outra servidora pública do Legislativo cedida à prefeitura e que se integra segunda-feira à equipe do governo Guerra é a relações públicas Cristiane Zanette. Ela também atuará na Assessoria de Comunicação.