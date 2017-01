Conheça as bandeiras de Edi Carlos, eleito para o segundo mandato na Câmara de Caxias

Vereadores eleitos 16/01/2017 | 07h23 Atualizada em

Parlamentar em segundo mandato, Edi Carlos Pereira de Souza (PSB) quer continuar sendo "vereador despachante", como ele mesmo se intitulou em reportagem publicada em julho de 2016 no Pioneiro. Ou seja, a proposta é trabalhar com o encaminhamento das demandas da comunidade à prefeitura por meio das tradicionais indicações ao Executivo.

— As pessoas protocolam coisas simples na prefeitura como conserto de esgoto, alargamento de rua, iluminação, pavimentação. O meu trabalho é ajudar eles.



Mas não é só isso. Edi Carlos quer retomar as bandeiras que ficaram de lado durante o último ano, quando foi presidente do Legislativo caxiense. Regularização fundiária é uma delas. Morador da Vila Ipiranga, ele tem uma preocupação especial com os loteamentos Vitória e Conquista, regiões ainda não regularizadas.



— Nossa cidade tem muitos bairros precisando de regularização e é uma bandeira que quero defender — diz o vereador, reeleito com 1.998 votos.



O vereador também quer dedicar-se à educação. Ele pretende cobrar melhorias e auxiliar as escolas do município. Em 2015, Edi Carlos conseguiu aprovar o projeto de criação do Diploma Aluno Nota 10, para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal que obtiverem excelente desempenho durante todo o ano letivo.



Retornar à presidência da Câmara dificilmente deve acontecer. Embora tenha gostado muito de exercer a função, Edi Carlos acredita que o correto é deixar o cargo para o colega de partido Alberto Meneguzzi, estreante nesta legislatura. Conforme acordo, o PSB terá a presidência em 2018.



— Depois que a gente vira presidente, a gente conhece tudo. É uma alegria muito grande. Eu sai lá do meio do mato, vim para Caxias, trabalhei na Agrale, na Marcopolo, lutei e me elegi e ser presidente da Câmara já no primeiro mandato. Foi uma alegria muito grande, um aprendizado. Isso é uma coisa que não tem preço — enfatiza o vereador, filiado ao PSB desde 2002.



Prazer em estar com a família



Natural de Verê, interior do Paraná, Edi Carlos chegou em Caxias em 1989, aos 18 anos. O irmão mais velho já estava da cidade há dez anos e acabou influenciando a família. Hoje, 11 dos 12 irmãos moram na cidade — apenas uma irmã mora em Ipê.

Casado com Lucimara, o vereador, hoje com 45 anos, é pai de Andriele, 21, e Andressa, 17. Um dos programas preferidos de Edi Carlos é visitar a primogênita, que mora e estuda em Itajaí. Além disso, ele gosta de reunir-se com os irmãos na casa da mãe.

— Dentro de 10 minutos, reúno todo mundo para uma janta — brinca.