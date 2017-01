Após ter contas desativadas, prefeitura de Caxias do Sul retorna às redes sociais

Mirante 12/01/2017 | 08h40 Atualizada em

Foram ativadas nesta quarta-feira as novas contas da prefeitura de Caxias do Sul nas redes sociais: uma página no Facebook e um perfil no Twitter. Os endereços são: facebook.com/prefeituradecaxias; Twitter: @prefcaxiasdosul.



Ao término do governo Alceu Barbosa Velho (PDT), por decisão da então coordenadora de Comunicação, Alexandra Baldisserotto, as contas da administração anterior foram desativadas. A assessoria de imprensa do governo de Daniel Guerra (PRB) começou do zero as postagens.



Durante o período de transição, o assunto foi tratado com o jornalista Guilherme Fadanelli, que integra a assessoria de imprensa do governo Guerra. Conforme Alexandra, a opção em fechar as contas se deu pelo fato de pertencerem a um período.



— São redes sociais de uma gestão da prefeitura de Caxias do Sul, de 2013 a 2016. E eles (nova administração) teriam total liberdade de recomeçar, porque são redes vinculadas a uma gestão — justificou.

A ex-coordenadora ressalta que a medida foi acertada na transição, com total concordância do representante do novo governo e do chefe de Gabinete de Alceu, Paulo Dahmer.



Já de acordo com material distribuído pela assessoria da prefeitura, as antigas contas foram solicitadas pela nova administração, para continuar a alimentação dos perfis. Porém, não foram repassadas senhas ou acessos.



A assessoria de Guerra diz que a intenção era continuar, devido ao número de seguidores e para não apagar o histórico.



— A gente entende que a conta era da prefeitura e não de uma gestão — diz a jornalista Luciane Modena, que integra a assessoria de imprensa de Guerra e criou os novos endereços.



— Nossa ideia é ter as redes sociais como um canal forte de comunicação — frisa.