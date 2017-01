Nova queda de braço entre médicos e município se desenha em Caxias

Mirante 13/01/2017 | 09h06 Atualizada em

Vem aí mais uma etapa da conhecida queda de braço entre médicos que atendem pelo SUS e o município de Caxias do Sul. A cidade já viveu uma longa greve na gestão de José Ivo Sartori (PMDB) na prefeitura, em meio a batalhas judiciais e agravada pela falta de diálogo.



Agora, a promessa de campanha do prefeito Daniel Guerra (PRB) de fazer com que seja cumprida a carga horária por todos os servidores, com ponto biométrico para médicos das UBSs, provoca reação do sindicato da categoria, o que não surpreende.



A ameaça é de pedidos de demissão. Vai ser necessário muito diálogo, para que não se amplie a carência de profissionais nesta área, agravando mais o atendimento nas unidades básicas. Tanto o prefeito Daniel Guerra, quanto secretário da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, bem como os sindicatos dos médicos e dos servidores precisarão sentar e conversar.



Nem os vereadores poderão fechar os olhos para esta situação. Divergências político-partidárias não podem estar à frente quando o assunto em questão é a saúde do cidadão. Quanto menor o confronto, menor o prejuízo à sociedade. Não se pode ignorar que existe no serviço público a reclamação pelo não cumprimento da carga horária. Ao final, alguém vai ter que ceder.