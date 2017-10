Amadores Futebol Clube: conheça o artilheiro do Estrela

O artilheiro 26/10/2017 | 09h11 Atualizada em

Mesmo que a posição seja meia, Claudiomar Zatti é ícone no time do Estrela, equipe do Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul. Baixinho, canhoto, driblador e camisa 10, ela coleciona títulos e artilharias do Campeonato Integração.

— O Zatti representa a alma do Estrela. Ele joga no clube há mais de 20 anos e é o jogador com mais títulos conquistados pelo clube. Hexacampeão consecutivo nos veteranos, outros seis pela categoria titulares e campeão em 1994 pelos suplentes. Justamente no ano em que chegou ao Estrela, com apenas 17 anos — lembra o ex-presidente Juliano Brandalise, o Juca.

Clique na imagem abaixo e conheça esse craque do futebol amador: