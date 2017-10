Amadores Futebol Clube: o Camisa 10

Habilidoso 12/10/2017 | 08h30 Atualizada em

Nene joga desde os seus 15 anos no time de Santa Lúcia do Piaí

Nene joga desde os seus 15 anos no time de Santa Lúcia do Piaí Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Desde que Luiz Fernando Martinotto se conhece por gente, já corria pelo campo do Botafogo, em Santa Lúcia do Piaí. O futebol era a brincadeira preferida da infância e por muito pouco não se tornou o seu ganha-pão.

Mesmo que não tenha se tornado profissional, o esporte sempre foi muito importante para Martinotto, desde seus primeiros chutes no Botafogo.

Clique na imagem abaixo e confira a terceira reportagem da nova série do Pioneiro, Amadores Futebol Clube. E fique de olho no calendário para não perder as próximas histórias: no dia 19, mostraremos o Adriano, o presidente do Hawai de Caxias do Sul.. Nas últimas semanas, você conferiu o Papa-Títulos Valdemar e o goleiro Júlio Zaniol, de 80 anos de idade.