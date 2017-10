Amadores Futebol Clube: o presidente

Mandatário 19/10/2017 | 15h00 Atualizada em

Adriano é presidente do Hawai, mas também já foi treinador e jogador do clube

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Voltamos ao ano de 2004, um domingo à tarde de final do Campeonato Municipal da Série Prata, em Caxias do Sul. O Hawai, do bairro Fátima, enfrentava o Cachoeirinha, do bairro Pioneiro. Adriano Antunes Borges havia sido eleito há poucos dias para o seu primeiro mandato como presidente do Hawai e já assistia ao seu segundo jogo de final.

Um dia antes, no sábado, o time do Fátima havia perdido a decisão na categoria de suplentes. Mas, no domingo, a história foi outra, o Hawai venceu e levantou a primeira taça sob olhares da nova diretoria.

