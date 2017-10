Amadores Futebol Clube: o Papa-Títulos 

Campeão 05/10/2017 | 11h25 Atualizada em

Lateral-direito de origem, dirigente consagrado e agora treinador em ascensão. Valdemar Silva tem 40 anos e uma história de vida que está entrelaçada com o Esporte Clube Bevilacqua e a Copa União de Clubes.

Essa trajetória tem alguns capítulos diferentes do que se vê pelo interior. Silva não nasceu em Bevilacqua. Natural de Caxias do Sul, ele viveu um período em Bom Jesus e quando retornou, a família fixou residência em Fazenda Souza. O treinador só foi conhecer a comunidade de Bevilacqua quando tinha 14 anos, levado por amigos que fez nas festas pelo interior.

Clique na imagem abaixo e confira a segunda reportagem da nova série do Pioneiro, Amadores Futebol Clube. E fique de olho no calendário para não perder as próximas histórias: no dia 12, mostramos o Nêne, o craque do Botafogo. Na semana passada, você conferiu a do goleiro Júlio Zaniol, de 80 anos de idade.