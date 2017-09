Amadores Futebol Clube: o goleiro de 80 anos que tem muitas histórias nas luvas

O exemplo 28/09/2017 | 14h26 Atualizada em

O conceito básico de experiência é conhecimento adquirido através da prática ou de uma vivência. Digamos que para quem tem 60 anos de carreira só como goleiro, o que não falta é experiência. Aos 80, Júlio Zaniol é um exemplo para sua família, para os amigos e jovens que sonham e gostam de futebol.

A idade avançada pode assustar quem acompanha essa história ou deixar o leitor descrente que este avô ainda entre em quadra, e ainda como goleiro. Mas a idade não é um impeditivo, nem para que ele se atire para defender um pênalti.

