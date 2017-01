Confira os telefones do prefeito, vice e secretários de Caxias do Sul

Linha direta 17/01/2017 | 08h52 Atualizada em

Foram divulgados nesta segunda-feira os telefones funcionais do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, do vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu, e dos secretários municipais.



A comunidade pode entrar em contato ainda pelo telefone geral da prefeitura: 3218.6000. O Alô Caxias, canal para solicitações de serviços e envio de sugestões, reclamações e outras demandas é o 156.

:: Prefeito Daniel Guerra: 99186.3184

:: Vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu: 98446.4988

:: Secretária da Cultura, Adriana Antunes: 98447.5580

:: Secretária de Recursos Humanos, Vangelisa Lorandi: 98449.9033

:: Secretário da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho: 98449.9339

:: Secretária da Habitação, Tatiane Zambelli: 98446.5830

:: Secretária do Meio Ambiente, Patrícia Rasia: 98446.9369

:: Secretário de Obras, Leandro Pavan: 98448.7929

:: Secretário do Planejamento, Fernando Antonio Mondadori: 98448.9371

:: Procurador-geral, Leonardo da Rocha de Souza: 98448.9907

:: Secretário da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho: 98448.4251

:: Secretário de Segurança, José Francisco Mallmann: 98448.6679

:: Secretária da Agricultura, Camila Sirena: 98448.3484

:: Secretário do Desenvolvimento Econômico, Carlos Heinen: 98449.8468

:: Secretária da Educação, Daniela da Silveira Fraga: 98449.9820

:: Secretária do Esporte e Lazer, Marcia Rohr da Cruz: 98449.7415

:: Secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares: 98449.7409

:: Secretária do Turismo, Renata Carraro: 98449.7674

:: Secretária do Urbanismo, Mirangela Rossi: 98449.8752

:: Chefe de Gabinete, Julio Cesar Freitas da Rosa: 98449.7959