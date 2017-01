Encontro da família Ló

Memória 13/01/2017 | 10h54 Atualizada em

Os descendentes da família Ló irão encontrar-se pela oitava vez neste domingo (15), na cidade de Realeza, oeste do Paraná. Os Ló são originários da região de Lombardia, no norte da Itália. No século 19, entre as milhares de pessoas que deixaram a Europa em busca de melhores condições de vida no Brasil, estavam Domênico Ló, a esposa Maria Martinelli e os filhos Paola e Caetano.



Leia mais

Lembranças da Família de Victorio Nicolau Bordin

Da Itália para Nova Pádua: a trajetória da família Tonet

Bodas de ouro de Barbera e Armindo Andreazza



Em 3 de janeiro de 1884, a família recebeu o título provisório do lote 95 da Linha Costa Real, em Garibaldi. João Ló (foto acima), descendente de Domênico e Maria, foi o primeiro Ló nascido no Brasil. Da união com a esposa Rosa Zoldan, teve oito filhos. Já o irmão Caetano casou-se com Thereza Cutti e teve nove filhos.



Darcy Ló, neto de Caetano, e os gêmeos João e José Ló, netos de João, foram os primeiros descendentes a se estabelecerem nas promissoras terras do Paraná. Hoje, a Família Ló está espalhada em vários municípios do Rio Grande do Sul e estados do país.



* Com a colaboração de Avelino Ló, neto de Caetano e bisneto de Domênico Ló.



Brasão da Família Ló Foto: Acervo pessoal / Reprodução

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória