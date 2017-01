Lembranças da Família de Victorio Nicolau Bordin

Memória 12/01/2017 | 10h20 Atualizada em

Victorio Nicolau Bordin (06/05/1905-12/07/1970) viveu intensamente suas relações familiares. Seus netos preservam inúmeras fotografias que revelam preciosas recordações. Victorio casou-se com Pierina Matté com quem teve sete filhos: Claudio, Natalino, Carmelino, Rosalina, Vilson, Neimar e Luis.

Para a posteridade, Victorio, o filho Carmelino Bordin, o casal Solange e Andrea Rech, a nora Leda Bridi Bordin, o pajem Edgar Rigon e a daminha Lilian Bordin Foto: Foto Beux / Divulgação

A neta Solange Bordin Rech possui marcantes histórias de seus avós. Na infância, gostava de visitá-los. A residência localizada na rua Antonio Chaves fazia vizinhança com o Arroio Pinhal e o Lanifício São Pedro. Brincar nas margens do rio e ouvir o apito da fábrica são algumas das reminiscências que emocionam Solange Rech.



Em 14 de Janeiro de 1967, Solange casou-se com Andrea Rech. Na imagem, percebe-se Victorio, o filho Carmelino Bordin, o casal, a nora Leda Bridi Bordin, o pajem Edgar Rigon e a daminha Lilian Bordin. A cerimônia foi celebrada pelo padre Adelino Schneider e os convidados foram recepcionado no salão de festa do Círculo Operário Ismael Chaves Barcellos.

Leia mais

Família de Vicente e Maria Restelatto

Da Itália para Nova Pádua: a trajetória da família Tonet

Imigração italiana: encontro da família Foletto



Registro de Victorio com o neto Álvaro Rigon, em 1967 Foto: Foto Beux / Divulgação

Victorio com o neto Álvaro

Na ocasião, Victorio aproveitou a presença do fotógrafo para registrar o momento com seu neto Álvaro Rigon, filho de Rosalina Bordin e Nilo Rigon. Victorio trabalhou o Lanifício São Pedro. Na dimensão pública, a mulher Pierina Matté Bordin (1910-1990) e o filho Dr. Vilson Bordin (1936-1965) denominam ruas no loteamento Colina Sorriso.

Neimar Bordin posa na 1ª comunhão Foto: FOTO MUNER / Divulgação

Infância religiosa de Neimar e Luis Bordin



A história da família de Victorio Bordin possui um nostálgico acervo fotográfico. Entre os belos retratos, destacam-se as ocasiões da primeira comunhão de Neimar e Luis Bordin (21/02/1950-24/05/1999). Na época havia um formalismo estético e cultural para elaborar este tipo de fotografia. Os meninos e as meninas vestiam-se a rigor e o cenário do estúdio valorizava os elementos cristãos como a cruz, o terço, flores e livrinhos religiosos. Conforme o sobrinho Edgar Rigon, Neimar reside atualmente no litoral gaúcho.

Luiz Bordin em registro da eucaristia Foto: FOTO MUNER / Divulgação

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória