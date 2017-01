Bodas de ouro de Barbera e Armindo Andreazza

Memória 11/01/2017 | 09h54 Atualizada em

Foi graças às suas irmãs que Barbera Menegat conheceu Armindo José Andreazza, na década de 1960. Natural de Nova Pádua — à época distrito de Flores da Cunha, Barbera recebia visita de Armindo em sua casa porque suas duas irmãs namoravam com primos dele.

— Eu ia até Nova Pádua para passear com meus primos e acabei conhecendo ela — conta seu Armindo.



A partir daí, nascia uma história de amor. Barbera e Armindo casaram-se na igreja matriz de Nova Pádua em 29 de outubro de 1966. Como Armindo residia na localidade de Nossa Senhora da Saúde, após o matrimônio, o casal mudou-se para Caxias do Sul. Da união, nasceram os filhos Silvana, Sílvio e Marcelo. A família cresceu, e hoje Armindo e Barbera têm seis netos.



Para reafirmar os votos, o casal comemorou as bodas de ouro com uma festa realizada em 22 de outubro do ano passado, na comunidade de Nossa Senhora da Saúde. A solenidade contou com a celebração de uma missa — animada pela Banda Santa Cecília de Nova Pádua — seguida de jantar para familiares e amigos.



Em outubro de 1966, o casal celebrou a união em Nova Pádua Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

A comemoração das bodas de prata em 1991 Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

