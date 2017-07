Custo máximo para operação da UPA Zona Norte, de Caxias, será de R$ 1.880 milhão por mês 

Saúde pública 14/07/2017 | 15h13 Atualizada em

O edital de procedimento seletivo simplificado para escolher a organização que vai administrar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, em Caxias do Sul, foi publicado nesta sexta-feira. São quatro empresas qualificadas para participar do processo: Associação Farroupilhense Pró-Saúde, Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, Instituto de Gestão e Humanização, Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. As informações são da Gaúcha Serra.



O custo com Plano Pré-Operacional, que inclui gastos com PPCI e com a implantação de um circuito de videomonitoramento, está estimado em R$ 83.763. O Plano Operacional, que contempla as despesas para implementação e execução das atividades, prevê custo máximo de R$ 1.880.863 milhão por mês. No total, o edital prevê um investimento da prefeitura de R$ 22.654.119,08 por ano.

O processo estabelece ainda atuação de sete clínicos gerais durante as 24 horas de atendimento — quatro durante o dia e três à noite; dois pediatras; e um dentista por 12 horas diárias.

As empresas vão apresentar propostas às 9h do dia 27 de julho, na Central de Licitações da prefeitura. O vencedor pode ser conhecido no mesmo dia, caso não ocorram recursos. A operação da UPA começa em, no máximo, 45 dias depois da publicação da súmula do contrato na imprensa oficial.

A administração municipal estabeleceu prazo até o final de setembro para colocar a Unidade em funcionamento.