Reforma da Escola Cristóvão de Mendoza aguarda liberação de verbas pelo governo do Estado 

Educação 14/07/2017 | 14h32 Atualizada em

O início da reforma do prédio do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, aguarda a liberação dos recursos por parte da Secretaria Estadual de Educação. Conforme a titular da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), Janice Moraes, a licitação prevista para o primeiro semestre sofreu atraso porque houve mudança na diretoria responsável pela análise do caso dentro da secretaria. A expectativa, porém, é que os recursos sejam aprovados ainda neste ano e as obras também possam começar caso as equipes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras consigam resolver todos os trâmites. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Série sobre desemprego em Caxias abre portas para os entrevistados

"Imundícia é uma palavra bem carinhosa", diz secretária de Esportes sobre o Fiesporte



Os projetos já estão prontos e a reforma é estimada em cerca de R$ 5 milhões. Entre as melhorias estão previstas a ampliação do refeitório, que deve passar de 50 para 350 lugares e a ampliação de quadras esportivas. As obras devem começar pela reforma do auditório, que tem capacidade para cerca de mil pessoas e completou quatro anos de interdição na última segunda-feira (10). A proibição de uso foi determinada pelos bombeiros após constatar que não havia condições de segurança em caso de incêndio.