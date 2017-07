"Imundícia é uma palavra bem carinhosa", diz secretária de Esportes sobre o Fiesporte

Caxias do Sul 14/07/2017 | 11h25 Atualizada em

A secretária de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Márcia Rohr da Cruz, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à Gaúcha Serra, que as entidades que desenvolvem projetos ligados ao esporte precisam ter o conhecimento de todos os procedimentos necessários ao se inscreverem para receberem verbas públicas. Nesse ano, menos entidades serão contempladas pelo Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fiesporte).

Na entrevista, secretária falou do áudio em que diz que "ela mesma poderia dizer ao prefeito 'corta essa imundícia'", sobre a continuidade do Fiesporte.



O áudio, recebido pela reportagem do Pioneiro, foi gravado em 29 de maio, o encontro entre Márcia, o secretário de Gestão e Finanças, José Alfredo Duarte Filho, e os representantes das entidades aprovadas pelo Fiesporte, no Auditório do Sindiserv. Nesta sexta-feira, ela afirmou que as entidades que não tiveram os projetos aprovados não cumpriram com todas as normas que regem o financiamento esportivo.

— Imundícia é uma palavra ainda bem carinhosa com essa situação toda porque as entidades tem que ter o conhecimento de todos os procedimentos porque os documentos estão todos à disposição — disse a secretária à Gaúcha Serra.



A secretaria ainda não divulgou o número de entidades contempladas. Conforme Márcia, foram destinados, inicialmente, R$ 2,9 milhões ao Fiesporte. O valor que não utilizado, será encaminhado ao caixa único do município.



Confira abaixo a entrevista com a secretária no programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, desta sexta-feira: