Série sobre desemprego em Caxias abre portas para os entrevistados

Retrato do desemprego 14/07/2017 | 13h27 Atualizada em

O relato do drama do soldador Antônio Marcos Koenig, na primeira reportagem da série sobre desemprego, publicada esta semana pelo Pioneiro, surtiu efeito positivo. Até a tarde de quinta-feira, ele já tinha participado de três entrevistas para disputar uma vaga de trabalho no mercado caxiense. Por telefone, a mãe, Teresinha, estava empolgada.



— Uma delas vai dar certo — acredita.



Pelo celular, Koenig também estava animado ao voltar da última entrevista, ontem à tarde.



— Uma delas vai dar certo. Tomara que seja uma de chão de fábrica. É tudo o que eu quero — declara.



Leia mais

Veja dicas e saiba como se tornar um profissional desejado no mercado

Cerca de 20% dos desempregados são jovens que buscam o primeiro emprego

Quase 30 mil trabalhadores estão em busca de emprego em Caxias





Por enquanto estão avaliando o currículo de Koenig uma metalúrgica, uma empresa de gás e outra do setor do plástico. As respostas devem chegar até segunda-feira. Mesmo por telefone, foi possível perceber a mudança no ânimo e no astral do soldador. Não era a mesma voz sofrida do dia da entrevista para a reportagem: 30 de junho.



— Vou dar o melhor de mim. Muito obrigado. Que Deus te ajude. E me ajude — suplica.



O candidato a estagiário Lucas Magnus Novello também participou de entrevista para uma vaga na sua área: economia. A empresa Controle, que presta serviços de assessoria financeira e gestão de ativos, chamou o jovem para disputar o posto — outros dez candidatos estão na fila de espera.



O diretor da empresa, André Weber, reconheceu que ele tem um perfil interessante e que percebeu nele uma sinergia e vontade muito forte de crescer junto com a empresa.



— Quero investir numa pessoa que queira realmente se engajar no nosso propósito. Ele tem, sim, grande chance de ser contratado — diz Weber.



Não deixe a crise engolir você



As consultoras de recursos humanos Joselisa Toigo e Carolina Maino deram dicas de como reagir a este cenário dramático do mercado de trabalho. A conversa no Facebook do Pioneiro foi mediada pela jornalista de Economia do Pioneiro Ivanete Marzzaro.



As especialistas destacaram vários pontos para o momento da entrevista. O mais importante é ter foco. Saber o que quer.



— Tem que fazer com que a empresa queira o candidato em seu quadro de funcionários — ressaltou Joselisa Toigo.



Outra dica é redirecionar o currículo, colocando foco na vaga que quer disputar.



— Não dá para atirar para todos os lados. A dica é otimizar o processo — disse Carolina Maino.



Ambas concordaram que o cenário é desesperador e que a solução não vai acontecer num passe de mágica.



— Mas também não dá para desistir de você mesmo. Não deixe a crise engolir você. Só vai encontrar trabalho quem persistir — declarou Joselisa.



A dica de Carolina segue no mesmo caminho.



— É o momento de ser resiliente, de entender quais são os seus valores. Não se desespere — destacou Carolina.