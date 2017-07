Prefeitura pretende lançar até sexta edital para selecionar entidade da UPA zona norte

Avanço 04/07/2017 | 14h01 Atualizada em

O prédio da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da zona norte de Caxias do Sul está pronto e o que falta para ser inaugurado é a contratação da empresa responsável pela administração. Quatro empresas foram credenciadas como empresas privadas sem fins lucrativos na área da saúde e poderão concorrer à gestão compartilhada. A próxima fase é o edital de seleção destas entidades e a prefeitura pretende publicá-lo até sexta-feira. Após publicação, as entidades terão 15 dias para a entrega das propostas e documentação. Se tudo correr dentro do prazo processual, a previsão de inauguração da UPA é para setembro. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Novos bombeiros começam a atuar nesta quarta-feira na Serra

Mesmo com aumento em repasses, hospital de Gramado opera com prejuízo

Experimente bombom de cheesecake



A prefeitura pretende investir R$ 16 milhões por ano, sabendo que até o credenciamento pelo Ministério da Saúde deve arcar sozinha com os custos mensais. A projeção é que isso ocorra nos primeiros dois meses. As despesas nesse período são projetadas em R$ 1,8 milhão por mês. Após dois meses, a UPA espera um aporte de recurso federal de R$ 250 mil e, após quatro meses, mais R$ 250 mil. A projeção de custo da UPA em um ano é de R$ 22 milhões.

Nesta terça-feira (4), também está agendada visita da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Caxias e da secretária da Saúde, Deysi Piovesan, na UPA. Será a primeira visita dela ao pronto-atendimento, já que Deysi assumiu a pasta da saúde no mês passado.



A abertura da unidade da zona norte deve desafogar o Postão 24 Horas. A nova UPA terá capacidade de atendimento por dia de 350 pacientes.