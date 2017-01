Volta do feriado 01/01/2017 | 18h35 Atualizada em

Com o final da tarde se aproximando, o trânsito começa a se intensificar na Rota do Sol, no sentido Litoral-Serra.



Por volta das 18h, o fluxo em Terra de Areia, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, era de 40 carros por minuto, com fluxo lento. Próximo ao distrito caxiense de Vila Seca, entretanto, a velocidade dos veículos ainda é normal.



Nesta tarde, quase 19 mil veículos já passaram pela Rota do Sol. A expectativa é de que o movimento se intensifique nas próximas horas.