Identificado homem morto em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Condutor do troller faleceu no local do acidente

Condutor do troller faleceu no local do acidente Foto: PRF / Divulgação

O homem morto em um acidente de trânsito no começo da noite deste sábado na Rota do Sol, em São Francisco de Paula, foi identificado como Jovani Busetti, 43 anos, morador de Flores da Cunha. As informações são Instituto Médio Legal (IML) de Osório.

A vítima conduzia um Troller que se envolveu em uma colisão frontal com um ônibus da empresa Caxiense, no Km 230 da RSC-453, na localidade de Várzea do Cedro, por volta das 19h. O motorista do ônibus também se feriu e foi encaminhado ao Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. O veículo transportava seis passageiros, que não se feriram.

Passageiros do ônibus não ficaram feridos Foto: PRF / Divulgação

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Busetti. O corpo permanece no IML de Osório.