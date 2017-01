Homem é morto com tiro na cabeça em Vacaria

Violência 01/01/2017 | 10h10 Atualizada em

Jodoé da Silva Costa, 41 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado, em Vacaria. O crime aconteceu por volta das 2h15min, em frente a residência onde ele morava, na rua Silvério Rodrigues da Silva, bairro Kennedy.



De acordo com informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), Costa não possuía antecedentes criminais. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. O motivo e autoria do crime ainda são investigados pela Polícia Civil.