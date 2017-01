"Ele estava sempre alegre", diz primo de caxiense que morreu afogado no litoral

Arroio do Sal 01/01/2017 | 15h54 Atualizada em

O jovem era morador do bairro São Caetano

O jovem era morador do bairro São Caetano Foto: Acervo da família / divulgação / divulgação

O morador de Caxias do Sul Felipe Telles Oliveira, 23 anos, que morreu afogado no sábado, estava em Arroio do Sal na companhia de dois amigos, conforme o primo da vítima Yuri Teles de Souza, 22 anos.



Felipe se afogou na praia próxima à Praça Central. Ele estava desaparecido desde o sábado e foi encontrado neste domingo. O jovem era morador do bairro São Caetano, onde vivia com os pais e a irmã. Ele trabalhava na empresa Link Produção e Marketing.



Leia mais

Encontrados corpos de jovens que desapareceram no mar no Litoral Norte

Identificado homem morto em acidente na Rota do Sol, em São Francisco de Paula

Turista gaúcha é morta ao entrar por engano em comunidade do norte da Ilha, em Florianópolis



— Sempre nos dávamos muito bem. Ele era um rapaz extrovertido, sempre alegre — descreve Yuri, que estava passando férias em Santa Catarina quando soube do falecimento do familiar.



Ainda não há previsão de horário de início do velório.