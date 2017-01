Primeiro bebê de 2017, em Caxias do Sul, nasceu no Hospital Pompéia

Felicidade 01/01/2017 | 17h44 Atualizada em

O ano novo recém havia começado quando o pequeno Nathan da Silva Ferreira nasceu, aos quatro minutos de 2017. O bebê é o primeiro do ano em Caxias do Sul. Filho de Ana Maria da Silva Cassal Leite, 16 anos, e Alencar dos Reis Ferreira, 17, o menino nasceu de parto normal no Hospital Pompéia, pesando 3,480 quilos e medindo 49,5 centímetros.



A gravidez de Ana já havia completado nove meses, porém, Nathan chegou cinco dias antes do previsto. Mesmo assim, ele já cumpre com a sua primeira missão: unir a nova família que se formou.



— No começo (quando soube da gravidez) fiquei apreensiva, mas logo senti que ele seria especial e viria ao mundo para nos fazer feliz. Hoje, ele representa a esperança de dias melhores e é o motivo da nossa alegria — afirma a mamãe de primeira viagem.



O nascimento do novo membro da família, que mora no bairro Reolon, movimentou o primeiro dia do ano. Os avós paternos, Carlos Darlan Ferreira, 50, e Belonei Pain dos Reis, 46, estavam em Arroio do Silva (SC) quando receberam a ligação de que tinha chegado a hora de conhecer o neto.





— A gente estava na beira da praia, assistindo a queima dos fogos. Foi uma sensação de medo e ao mesmo tempo de alegria. Tomei banho de espumante para comemorar — conta a avó Belonei.



A expectativa da família é de que o primeiro ano de Nathan traga mais oportunidades para os caxienses. Para o avô Carlos, 2017 será um ano de recomeço.



— Espero que este novo ano ofereça mais emprego para as pessoas, porque só assim será possível dar um futuro melhor para as crianças. O Nathan é o símbolo de que podemos recomeçar e vamos lutar para que ele seja muito feliz — diz Carlos.