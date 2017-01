Rota do Sol registra fluxo de 26 carros por minuto

Volta do feriado 01/01/2017 | 15h17 Atualizada em

A volta de quem foi passar o réveillon no Litoral Norte está sendo tranquila na tarde deste domingo.



Segundo informações do setor de comunicação do Comando Rodoviário da Brigada Militar, por volta das 15h o tráfego na Rota do Sol, que liga a Serra ao Litoral, estava em 26 carros por minuto, com o movimento se intensificando, porém sem congestionamentos.



Ainda segundo o Comando, mais de 35,7 mil veículos já deixaram o Litoral, 10 mil deles pela Rota do Sol.



Ontem, um homem morreu em um acidente na rodovia, em São Francisco de Paula.