Primeiro bebê caxiense de 2016, Manuela cresce forte e cercada de amor

A vida dos caxienses Joel Carlos Marchioro e Simone Nichele, ambos com 33 anos, deixou de ser silenciosa em 2016. Também provou que qualquer dificuldade que se atreva a ameaçar o nascimento de uma família não é páreo para o amor que existe ali. Desde que a primogênita Manuela chegou, em um ato de pressa e persistência, não há espaço para questionamentos sobre o que é prioridade. Manu, como é apelidada, é a primeira caxiense nascida em 2016 e herdeira de um casal que sonhava com o sorriso largo da pequena desde que se conheceu, há oito anos.



— Eu queria muito ter um filho, ele um pouco menos. Mas com o passar do tempo, a maturidade fez com que quiséssemos ela para valer — revela Simone.



Por muito pouco, a menininha não nasceu em outro território com jeitinho caxiense, mas com mar e areia: Joel e Simone, ele metalúrgico, ela servidora pública, preparavam-se para o jantar de Réveillon em Arroio do Sal, há exatamente um ano, na casa da praia da família quando a bolsa de Simone rompeu. Ao procurarem uma unidade básica de saúde (UBS) na praia, receberam a orientação de ir a um hospital maior. O serviço disponível mais próximo estava em Torres, distante cerca de 30 quilômetros. Com a aproximação da virada do e ano e praias lotadas, o casal, que está junto há sete anos, preferiu embarcar na S-10 da família e encarar duas horas de viagem até o Hospital Saúde, em Caxias do Sul.



Sem leito disponível em UTI neonatal na instituição, Manuela nasceu no Hospital Pompéia. Chegou dois meses antes do previsto, em um sopro de vida, já que pesava só 1,7 quilo e media pouco mais de 40 centímetros. O mais difícil, no entanto, ainda estava por vir: para ganhar peso, ela ficou internada 20 dias. Esse período interminável tornou Simone mais aflita e emotiva, mas disposta a encarar as 16 horas diárias de zelo pela filha junto à incubadora no hospital. O dia da alta chegou, e a rotina em casa foi preenchida com bagunça, aprendizado e carinho.

— É muito trabalhoso, claro, mas compensa cada minuto— orgulha-se Simone.



Mês a mês as evoluções de Manu apareceram. O ano de 2016 reservou uma lição diferente a cada dia para os pais. Para atingir os três quilos, peso obtida somente no fim de fevereiro, jorraram do peito de Simone doses diárias de muito leite materno. A nenê ainda não engatinha, mas já ensaia ficar em pé para acompanhar a família nas descobertas do universo materno e paterno. As novidades do universo de Manu chegam a todo instante, envoltas de uma delicadeza desenhada nos olhos azuis da pequena, fazendo Joel e Simone agradecerem como nunca o ano que finda e esperando um 2017 ainda mais cheio de descobertas.

— Foi um ano difícil, de muita angústia, mas, para nós, tudo foi maravilhoso. Cada vez que ela sorri com os olhos, vale todo o esforço.

RETROSPECTIVA DA MANU

:: Manu nasceu à 1h58min do dia 1º de janeiro.

:: Ela teve alta da UTI neonatal do Hospital Pompéia no dia 20 de janeiro, pesando 1,9 quilo. Hoje, ela pesa 8,3 quilos e mede 70 centímetros.

:: A primeira vez que um familiar pôde pegá-la no colo foi em fevereiro.

:: O primeiro passeio foi em março, quando ela passou o Carnaval em Arroio do Sal.

:: Manu foi batizada no dia 22 de maio, na Igreja Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco.

:: Em setembro, a pequena começou a frequentar a escolinha infantil.

:: O sorriso ficou ainda mais lindo com o primeiro dentinho, que nasceu em 27 de novembro.

:: Na creche, participou da primeira apresentação no dia 10 de dezembro.

:: A bebê terá duas festinhas de aniversário: a primeira será na praia, no dia 1º, em família. Em Caxias, a comemoração será na primeira quinzena de janeiro, para cerca de 50 amigos.