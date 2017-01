Placas de proibição de conversões à direita são retiradas no centro de Caxias

Trânsito 06/01/2017 | 11h16 Atualizada em

A prefeitura retirou a maior parte das placas de proibição de conversão à direita nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, em Caxias do Sul. Na manhã desta sexta-feira, restava a sinalização apenas em um ponto da Sinimbu e em dois da Pinheiro. Seguem proibidas as conversões à direita na esquina da Sinimbu com a Dr. Montaury e nas esquinas da Pinheiro com a Visconde de Pelotas e com a Marechal Floriano.



Na quinta-feira, o secretário interino de Transportes, Cristiano de Abreu Soares, havia dito que até o final do mês entregaria um estudo ao prefeito Daniel Guerra e que somente a partir disso seria possível planejar ou não as liberações. A reportagem tentou contato com Soares na manhã desta sexta-feira, mas ele estava em reunião.



As conversões haviam sido proibidas no ano passado pelo então prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT), como parte das mudanças no trânsito impostas pelo Sistema Integrado de Mobilidade (SIM Caxias). Outra alteração havia sido a criação do corredor secundário para ônibus, pintado na cor azul e com restrições de horários para o trânsito de veículos em geral. A atual gestão liberou o fluxo completamente no corredor azul, e a União das Associações de Bairros (UAB) acionou o Ministério Público (MP) para questionar essa modificação.