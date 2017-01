UAB quer impedir novas mudanças no SIM Caxias

Trânsito 05/01/2017 | 16h23 Atualizada em

No dia em que a prefeitura de Caxias do Sul iniciou a remoção das placas para flexibilizar mais uma vez o uso do segundo corredor de ônibus na Pinheiro Machado e Sinimbu, a União das Associações de Bairro (Uab) entrou com uma representação no Ministério Público (MP) para tentar impedir que as novas mudanças do SIM Caxias passem a valer definitivamente. A ideia, segundo o presidente Flávio Fernandes, é forçar a prefeitura a apresentar o estudo de viabilidade das mudanças e debater a liberação da conversão à direita. A diretoria da Uab e alguns presidentes de bairros também estiveram, na quinta, na Câmara de Vereadores para protocolar um pedido de audiência pública sobre o tema.

Leia mais

Segundo corredor de ônibus será liberado nesta sexta em Caxias

"A guarda estará à disposição da sociedade", diz novo secretário de Segurança



— Não há motivo para liberar o segundo corredor, essa medida só beneficia quem tem carro, pessoas que têm condições. Isso só vai fazer com que o transporte coletivo atrase e os trabalhadores que usam ônibus sejam prejudicados. Voltar ao que era antes, com um só corredor para os ônibus, é um retrocesso. Permitir as conversões à direita, então, é coisa do passado. Nenhuma cidade grande hoje permite isso — afirma o presidente da Uab.

Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Fernandes diz que a representação foi protocolada nesta quinta no MP com a esperança de que o órgão público pudesse intervir na liberação total, que ocorre a partir desta sexta nas duas ruas. Mas, em função do recesso do Judiciário, o promotor responsável só avaliará o documento a partir da próxima segunda.

— Nós queríamos que essa liberação não ocorresse, já que depois pode ser mais difícil de reverter. Mas não vamos desistir dessa luta. Agora vamos aguardar pelo parecer do MP — adianta Fernandes, à frente da Uab há dois anos.

As placas que indicavam os horários que eram compartilhados entre carros e ônibus no segundo corredor foram retiradas na quinta de manhã pela prefeitura. As sinalizações amarelas na Pinheiro Machado, de acordo com o secretário interino da pasta de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares, devem permanecer. A justificativa é de que, como esses locais onde elas estão não contam com as faixas azuis no chão, as placas podem auxiliar motoristas. Sobre a proibição de conversões à direita, Soares afirma que até o final do mês apresentará resultados de um estudo ao prefeito. Somente a partir desses dados será possível planejar a liberação das conversões.