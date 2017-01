Secretaria de Trânsito começa a retirar placas do corredor secundário de ônibus em Caxias 

SIM Caxias 05/01/2017 | 13h21 Atualizada em

A Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul começou a retirar, na manhã desta quinta-feira, as placas que indicavam os horários de funcionamento exclusivo do corredor secundário de ônibus das ruas Sinimbu e Pinheiro Machado. O trabalho começou pouco antes das 9h. A faixa vai ser liberada 24h para os carros a partir desta sexta-feira. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o secretário interino de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, não há um horário marcado para as permissões. Dessa forma, os motoristas já poderão circular pela faixa desde o início do dia. Durante o período de férias, a mudança deve ser pouco perceptível na fluidez do trânsito, já que o movimento nas ruas é abaixo do normal.

O secretário afirma, no entanto, que equipes da Secretaria de Trânsito vão circular e monitorar o fluxo nos cruzamentos para identificar eventuais problemas. De acordo com ele, o objetivo da medida não é descaracterizar o SIM Caxias e a preocupação é manter a velocidade operacional do transporte coletivo. Caso seja identificada a necessidade, a secretaria vai fazer adequações tanto no corredor secundário quanto nas conversões, quando elas forem liberadas.

Conforme Soares, a liberação dos corredores foi baseada em levantamentos do fluxo realizados ainda antes do período de férias e técnicos da secretaria também consideram a medida possível. O custo para alteração da sinalização, segundo ele, também é muito baixo porque as placas podem ser reaproveitadas. A despesa fica apenas por conta da logística e da mobilização dos servidores para o trabalho. As conversões ainda não têm uma data exata para serem liberadas. De acordo com o secretário, há um esboço de quais serão permitidas, mas ainda não há uma definição.

