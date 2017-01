Segundo corredor de ônibus será liberado nesta sexta em Caxias

SIM Caxias 05/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Uma das principais bandeiras de Daniel Guerra (PRB) durante a campanha para prefeito de Caxias, a liberação total do segundo corredor de ônibus nas ruas Pinheiro Machado e Sinimbu, sai do discurso e começa a valer a partir desta sexta. Desde a implantação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM Caxias), em abril do ano passado, o uso exclusivo da faixa é alvo de críticas. Desde então, já ocorreram três flexibilizações de horários para a utilização de ônibus e carros no corredor.

— Estudos foram feitos e estamos analisando o trânsito nessas vias desde o primeiro dia de trabalho. Não haverá prejuízos para a população, que reclama muito da ociosidade dessa faixa em alguns momentos _ adianta Cristiano de Abreu Soares, secretário interino da pasta de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

Mas a mudança que é comemorada por muitos motoristas está deixando usuários de ônibus apreensivos. Isso porque um dos objetivos do SIM é melhorar o transporte público, diminuindo em 20% o tempo de viagem, já que os ônibus, hoje, têm duas pistas pára tráfego. Com a liberação total do segundo corredor, o fluxo pode voltar a ficar lento para os coletivos. A doméstica Liliana de Fraga, 51 anos, é uma das passageiras que lamenta o compartilhamento total que começa a valer amanhã. Ela diz que, desde a implantação do SIM, demora em média oito minutos para ir de casa, no bairro São Pelegrino, até o trabalho, no Petrópolis. Antes, levava mais de 15.

— Caxias regride e voltamos a pensar só nos carros. Hoje são poucos os horários em que os automóveis não podem andar em todas as pistas. Quem não gostou da mudança, reclamou no início, agora só ouço reclamações da proibição das conversões à direita — diz a caxiense.

Soares afirma que está ciente da preocupação dos usuários de ônibus e que os primeiros dias serão acompanhados por um grupo da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Ele não descarta novas mudanças, se forem necessárias. Sobre a proibição de conversões à direita na Pinheiro e Sinimbu, adianta que até o final do mês apresentará resultados de um estudo ao prefeito. A partir desses dados, segundo Soares, será possível planejar a liberação das conversões.

A Visate foi procurada pela reportagem, mas afirmou que não se pronunciaria sobre a decisão da prefeitura em mudar novamente a utilização do segundo corredor.



Placas trocadas, tótens reutilizados

A liberação total do segundo corredor, se for avaliada positivamente e permanecer sem novas mudanças, mostrará um problema comum na troca de gestão de prefeituras: o desperdício de dinheiro público. Com a pista compartilhada sem restrições na Pinheiro Machado e na Sinimbu, as sinalizações instaladas nos 40 pórticos de 5,5 metros de altura nas duas vias tornam-se desnecessárias. O orçamento do SIM Caxias para sinalização para carros era estimado em R$ 1 milhão. Atualmente, as estruturas têm placas que indicam a faixa exclusiva do corredor de ônibus, corredores semiexclusivos, proibições de trânsito para veículos privados e outras informações.

— Não vamos jogar dinheiro fora. Não vamos retirar tudo, nem descartar as placas que já existem. Em um primeiro momento, tiraremos aquelas que mostram os horários em que a pista é compartilhada. Uma equipe da secretaria vai refazê-las, apagando o letreiro atual e escrevendo "faixa compartilhada". O pórtico não deixa de ser útil porque também contempla as indicações de proibição de conversões, além das novas placas, que ajudarão turistas. Como as faixas azuis no chão não serão apagadas, quem não é daqui pode se confundir ao trafegar — explica o secretário interino de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares.