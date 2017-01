'A guarda estará à disposição da sociedade', afirma novo secretário de segurança de Caxias do Sul

Entrevista 05/01/2017 | 08h33 Atualizada em

Com planejamento, transparência e foco nos objetivos, o delegado federal aposentado José Francisco Mallmann, 67 anos, pretende reformular a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul. Uma das primeiras medidas é espalhar nos ambientes da secretaria, inclusive em seu próprio gabinete, quadros com os "10 mandamentos" da pasta, elaborados pelo prefeito Daniel Guerra (PRB) durante a campanha eleitoral.

— Na minha sala, vou querer dois. Um na minha frente, para não esquecer quais são os objetivos; outro atrás de mim, para quem vier visitar a secretaria poder cobrar. O trabalho que acredito é feito com planejamento e metas. Assim, os executores precisam ter clareza do que queremos alcançar — prega o novo secretário.

O objetivo principal é recuperar a sensação de segurança da comunidade. Com a experiência de quem atuou por 30 anos na Polícia Federal e foi secretário estadual de Segurança no governo Yeda Crusius, Mallmann acredita que a meta só seja possível com policiamento ostensivo. Ele quer integrar a Guarda Municipal à rotina da comunidade caxiense por meio da campanha "Chame a Guarda". Para realizar o pronto-atendimento, o novo secretário quer reaparelhar e ampliar o efetivo. Nestes primeiros dias de trabalho, Mallmann irá pedir a Guerra a convocação dos 55 candidatos aprovados no último concurso. O investimento inicial seria de R$ 280 mil para treinamento e mais um R$ 1 milhão em salários por ano.

Na manhã de quarta-feira, Mallmann recebeu o Pioneiro e concedeu uma entrevista sobre seus planos. Confira os principais trechos:



Qual será o foco da secretaria?

A criminalidade é ampla e a secretaria precisa ser dinâmica. Mas o primeiro (objetivo) é a sensação de segurança. O foco principal é colocar a Guarda à disposição da sociedade. Iremos desenvolver o projeto "Chame a Guarda", para massificar o 153. As pessoas tem de ter na cabeça o 153, assim como acontece com o 190 da BM. A sociedade tem de sentir que a Guarda Municipal está ao lado dela.

Uma das principais reclamações é que a Guarda Municipal só era vista no Centro. Isso irá mudar?

Com certeza. A Guarda precisa ser visível. O problema está nos bairros? Então a Guarda tem que estar lá. O guarda municipal tem que estar nas ruas. É uma atividade preventiva e ostensiva, assim com a Brigada Militar.

Há um concurso válido com candidatos a guardas aprovados. Eles serão convocados?

O edital vence 15 de abril e estamos trabalhando nisso. São 55 candidatados. Vamos ver o impacto financeiro disso e apresentar para o prefeito e sua equipe econômica. Nossa intenção é aproveitar (os aprovados). Hoje, há necessidade de 151 guardas (além do efetivo atual de 184 servidores). Ou seja, estes 55 são mais de um terço do que precisamos. Será um aumento significativo que irá nos fortalecer bastante. Mas depende das contas da prefeitura. É cedo ainda, afinal estamos no terceiro dia, mas o prefeito está ciente.



De onde virão os recursos para transformar a secretaria e a Guarda?

O prefeito está reestruturando a administração, com, por exemplo, corte de CCs. Com esta economia, o foco estará em segurança, saúde e educação, que é o que a sociedade clama. Estou com uma expectativa muito grande que serão alocados os recursos necessários para desenvolvermos um trabalho que corresponda com a expectativa da sociedade. Aquilo que foi prometido em campanha, iremos cumprir. A palavra chave é fiscalização. Temos metas estabelecidas e iremos perseguir. E quero que a sociedade nos cobre depois.