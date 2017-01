Primeiro dia de liberação de segundo corredor de ônibus é tranquilo em Caxias

Trânsito 06/01/2017 | 10h42 Atualizada em

Com movimento reduzido em função dos períodos de férias escolares e de empresas, o primeiro dia de liberação total do segundo corredor nas ruas Sinimbu e Pinheiro Machado é tranquilo em Caxias do Sul. As placas com limitações de horários foram removidas na quinta-feira e, desde esta sexta-feira, não há mais restrição: todos os veículos estão autorizados a transitar no corredor demarcado com a cor azul.



Passageiros ainda não sentem os reflexos, como possíveis atrasos nas viagens, já que os coletivos não têm mais preferência para utilizar a faixa azul, paralela ao corredor de concreto. É possível que surjam reflexos a partir de março, quando a cidade deve retomar o ritmo normal.Moradora do bairro Forqueta, Eroni Aparecida Pacheco, 45 anos, embarcou em um ônibus da linha vermelha na Pinheiro Machado e seguiu até a Estação Principal de Integração (EPI) Floresta, pouco depois de 8h.



— Foi bem normal, não notei nada diferente — comenta.



Há 14 anos na Visate, o motorista Gilson Mortari, 47, conta que entre 6h30min e 8h30min, horário em que apenas ônibus da Visate podiam transitar no corredor azul, muitos condutores ainda evitavam dirigir na faixa adicional. Ele acredita que muitos ainda não têm conhecimento da nova regra.



— Mas tinha uns que passavam por nós buzinando, acho que estavam comemorando. Acredito que se tiver alguma mudança (possíveis atrasos) vai ser quando terminarem as férias — avalia.



A prefeitura também já iniciou a retirada de placas que proibiam as conversões à direita na Sinimbu e na Pinheiro Machado. Na metade da manhã desta sexta, restavam apenas as placas de proibição na Sinimbu com a Dr. Montaury e na Pinheiro com as ruas Visconde de Pelotas e Marechal Floriano.