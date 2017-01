Jovem some nas águas de poço conhecido como "Panelão", em Nova Petrópolis

Afogamento 02/01/2017 | 09h52 Atualizada em

Um jovem está desaparecido desde domingo nas águas de um poço conhecido como "Panelão", em Nova Petrópolis. As buscas foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros no início da manhã desta segunda-feira.



Até o início da manhã desta segunda o caso não estava registrado na Polícia Civil. Bombeiros e Brigada Militar também não dispunham do nome exato do jovem, que teria 19 anos e seria morador de Porto Alegre.



Os bombeiros de Nova Petrópolis foram acionados por volta de 17h30min de domingo, quando iniciaram a procura com mergulhadores. O local onde o rapaz sumiu, na Linha Araripe, é muito frequentado no verão, mas avaliado pelos bombeiros como muito perigoso. Muitos veranistas costumam mergulhar e passar sob uma fenda de pedra debaixo d'água, saindo pelo lado oposto.



A suspeita inicial é de que o rapaz não tenha conseguido concluir o percurso e tenha se afogado. Ele estaria acompanhado de amigos, que estavam muito abalados no domingo e não conseguiram fornecer informações precisas.



