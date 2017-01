Oceanógrafo de São Marcos morre em tentativa de assalto, em Santa Catarina

Polícia 01/01/2017 | 20h04 Atualizada em

Natural de São Marcos, o oceanógrafo William Gardelin, 29 anos, morreu em uma tentativa de assalto em Balneário Camboriú, na madrugada deste domingo. Conforme informações do Diário Catarinense (DC), a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade litorânea assumiu a investigação do caso e nenhum suspeito havia sido identificado.



De acordo com dados repassados à Central de Emergências 190, uma testemunha viu Gardelin sendo vítima de uma tentativa de roubo e, após reagir e entrar em luta corporal com o criminoso, o oceanógrafo foi atingido por um tiro no tórax.



Leia mais

Homem é morto com tiro na cabeça em Vacaria

Agência do Sicredi é atacada em Nova Pádua



O Samu realizou os atendimentos de emergência e encaminhou a vítima para o Hospital Ruth Cardoso com vida, onde ele morreu por volta das 9h30min. A ocorrência foi registrada na Rua 2650, entre as avenidas 3ª e Brasil.



Os pais de Gardelin são comerciantes e ainda moram em São Marcos, mas o oceanógrafo residia havia anos em Santa Catarina. O corpo do são-marquense está sendo velado em Balneário Camboriú, onde será cremado.