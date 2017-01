Bombeiros procuram por rapaz desaparecido em rio em Serafina Corrêa

Buscas 02/01/2017 | 09h00 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros faz buscas desde domingo por Fagner Amarante, 23 anos, que desapareceu nas águas do Rio Carreiro, em Serafina Corrêa. Segundo os Bombeiros de Guaporé, ele sumiu por volta de 6h30min de domingo, quando entrou na água.



Durante todo o domingo foram feitas buscas com auxílio de bote motorizado. O trabalho encerrou no início da noite e será retomado ainda na manhã desta segunda, com a chegada de mergulhadores de Passo Fundo.



O trecho onde ocorreu o afogamento fica no Camping do Carreiro, onde o rio tem forte correnteza. Amarante estaria no local com dois amigos, onde haviam passado a virada de ano. Não havia salva-vidas no local, porque o serviço começa a operar às 8h, segundo os bombeiros de Guaporé.