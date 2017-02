Reportagem que retrata o drama dos empresários de Caxias do Sul provoca o debate

Crise na economia caxiense 07/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A reportagem Com a palavra, os empresários, publicada na edição de ontem do Pioneiro, repercutiu em vários segmentos da economia caxiense e começou a provocar o debate para salvar empresas e empregos. Na tarde de ontem, no Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) aconteceu encontro entre o presidente Reomar Slaviero, diretor executivo Odacir Conte e o novo Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Carlos Heinen.



Heinen disse conhecer bem a difícil realidade vivida pelo segmento industrial da cidade, especialmente pelas empresas que compõem o polo metalmecânico da região. O secretário enfatizou que, após tomar conhecimento da nota Pública do Simecs, publicada na última sexta-feira, quando a entidade conclama a união de todos os poderes instituídos e a força produtiva representada por empresários e trabalhadores para fazerem frente à crise econômica, oferece a sua contribuição para que este quadro seja superado e revertido.



— Estamos, sim, preocupados com a estabilidade financeira das empresas e dos milhares de empregos que as mesmas proporcionam —disse.



Heinen destacou que a sua meta junto à secretaria é imprimir o mesmo ritmo de trabalho da iniciativa privada no setor público, dando agilidade, objetividade e resultado em menor prazo à pasta. Outra proposta a ser perseguida refere-se à construção de um distrito industrial, que deverá ser executado com recursos de instituições financeiras ou da iniciativa privada.



—Temos a certeza de que a confiança aos poucos retornará. O cenário nos indica um ano que pedirá cautela, assertividade e criatividade estratégica por parte das empresas. Portanto, é importante que o poder público seja um fiel parceiro do setor produtivo na busca de soluções — ressaltou Slaviero.



Na nota publicada, o presidente do Simecs diz este é um momento de profunda reflexão e de reação.



—Todos os poderes nacionais representados (executivo, legislativo e judiciário), bem como a sociedade produtiva envolvendo empresários e trabalhadores, devem buscar alternativas e não apenas debruçar-se no lamento e na crítica, sem resolver a situação. Portanto, nossa esperança segue forte. Precisamos ver no mesmo barco as empresas e trabalhadores lutando juntos por dias melhores. Se salvarmos nossas empresas, salvaremos milhares de empregos.



De portas abertas



O presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), Nelson Sbabo, também se manifestou em relação à reportagem. Ele afirma que a entidade sempre esteve ao lado da classe, defendendo os interesses do empresariado junto aos governos federal, estadual e municipal e também junto às instituições financeiras. Sbabo reconhece que a economia vive um de seus piores momentos e que o impacto sobre muitas empresas tem sido devastador.



— Estamos solidários e ao lado dos empresários! As portas da entidade estão sempre abertas para ajudar quem nos procura. Vamos completar 116 anos, e nosso objetivo principal sempre foi, ao longo de todo este tempo, defender os interesses da classe empresarial.



Segundo ele, muitas empresas na mesma situação procuraram a CIC e receberam ajuda de alguma forma em suas negociações. Sbabo lembrou que a entidade, há poucos dias, solicitou ao deputado federal Mauro Pereira que obtivesse mais informações sobre a MP 766/2017, publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de janeiro. O chamado Programa de Regularização Tributária autoriza o refinanciamento das dívidas tributárias de empresas e pessoas físicas. O presidente da CIC também comentou a respeito da importância de as empresas se associarem às entidades de classe que as representam.



— Quanto mais associados tivermos, mais força e representatividade teremos para reivindicar medidas que façam as empresas superarem este momento e que tragam de volta o crescimento da economia — assinalou Sbabo.



O deputado federal Mauro Pereira (PMDB) também se manifestou sobre o assunto. Ele destaca que a retomada da economia não será da noite para o dia, mas o governo do presidente Michel Temer aos poucos está recuperando a confiança dos investidores nacionais e internacionais.



— Estamos há oito meses colocando a economia nos trilhos. A inflação está caindo, as linhas de créditos, retomadas, fornecedores do governo voltaram a receber e as emendas parlamentares, antes represadas, estão chegando aos municípios. Mas ainda é preciso a ajuda de todos e muito trabalho.