Colheita da maçã abre com expectativa de crescimento e boa qualidade na Serra

03/02/2017

A colheita da maçã, aberta oficialmente na manhã desta sexta-feira, na Embrapa de Vacaria, tem boas expectativas, tanto de quantidade como de qualidade. A Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi) espera colher 430 mil toneladas, crescimento de 5% em relação à safra passada. O presidente da Agapomi, Eliseu Zardo Boeno, destaca que o inverno com muitas horas de frio e a primavera seca contribuíram para maçãs melhores, porém houve uma pequena quebra no desenvolvimento da variedade Gala fazendo com que a safra seja menor do que em 2015. As informações são da Gaúcha Serra.



A Gala, variedade mais precoce, já está sendo colhida e representa 60% da produção do Estado, seguida da Fugi com 30% e outras variedades com cerca de 10%. A colheita segue até o final de abril, com a variedade Pink Lady. Vacaria colhe mais da metade de todas as maçãs gaúchas. São 230 mil toneladas esperadas para este ano. Há também municípios vizinhos que exploram a cultura, como Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e Bom Jesus.

A cidade tem 65 mil habitantes e recebe cerca de 10 mil pessoas de outros municípios para trabalhar nos pomares. O principal mercado consumidor é o Sudeste. No ano passado, o preço médio do quilo da maçã ficou em R$ 1,50, conforme a Agapomi. Neste ano, com expectativa de melhor qualidade da safra, a associação espera até R$ 2 o quilo.