Trabalhadores mantêm paralisação em obra em fábrica de Bento Gonçalves

Os trabalhadores da S&N Engenharia e Construções, empresa que realiza obra de construção de silos na fábrica da Isabela, em Bento Gonçalves, estão paralisados desde a manhã de terça-feira. O pedido de equiparação salarial foi discutido em uma reunião nesta quinta-feira entre funcionários, empresa, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves e o Ministério do Trabalho e Emprego. No entanto, não houve acordo.



Os cerca de 130 funcionários vindos de Porto Alegre estão recebendo conforme o piso salarial da Capital, que é inferior ao de Bento. O salário dos pedreiros contratados por Porto Alegre é de R$ 1.463 e o dos serventes é de R$ 1.117 (mais 25% de adicional de transferência), enquanto os pedreiros contratados em Bento recebem R$ 1,9 mil e os serventes, R$ 1.371. Também estão sem trabalhar 30 empregados que moram na cidade da Serra e recebem o piso de Bento, mas a reclamação destes relaciona-se às condições de trabalho.

Conforme o presidente do sindicato que representa a categoria, Itagiba Soares Lopes, a empresa ofereceu chegar ao valor máximo para todos, mas os funcionários não aceitaram, porque querem, além do valor maior (os pisos de Bento), manter o percentual de 25% de transferência de cidade.

— Não se chegou a um acordo, porque eles queriam pagar só até o piso.

Os trabalhadores também reclamam das condições de trabalho e dos alojamentos. Parte da obra, inclusive, foi embargada pelo Ministério do Trabalho na quarta-feira à tarde por representar risco aos funcionários. Estão proibidas atividades em altura, que são as consideradas com mais de dois metros.

— Na prática, as obras já estavam paradas desde terça pela manhã, quando os funcionários iniciaram a paralisação — destaca Vanius Corte, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego.

A S&N Engenharia e Construções está providenciando as correções apontadas pelo Ministério do Trabalho tanto na obra quanto nos alojamentos, que serão reformulados para garantir maior qualidade aos trabalhadores. Já a equiparação ao piso salarial de Bento não será atendida, conforme o advogado da empresa, César Augusto Diehl Siqueira.

— Eles recebem conforme o piso salarial da categoria e já recebem um adicional (por estarem fora de sua cidade). Estamos negociando com o sindicato.

O grupo M. Dias Branco SA, proprietário da fábrica Isabela, emitiu nota reproduzida por veículos de comunicação da cidade em que destaca que a empresa é "rigorosa na avaliação de empresas prestadoras de serviço" e que "exige o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de todas as normas regulamentadoras de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente", incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva.

Salários



Piso em Bento

:: Pedreiro: R$ 1,9 mil

:: Servente: R$ 1.371

Piso em Porto Alegre

:: Pedreiro: R$ 1.463

:: Servente: R$ 1.117