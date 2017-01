Pedidos de recuperações judiciais foram recordes na década

Caixa-Forte 05/01/2017 | 06h30 Atualizada em

A crise fragilizou a saúde financeira de muitas empresas em 2016. Para algumas, o pedido de recuperação judicial foi a única saída. No ano passado, foram registrados 1.863 requerimentos, o maior volume desde 2006, após a entrada em vigor da Nova Lei de Falências. Ou seja, o número de recuperações judiciais foi o maior em uma década, aponta pesquisa divulgada pela Serasa Experian.



O montante de pedidos foi 44,8% maior do que em 2015, quando foram registradas 1.287 ocorrências, e 125% superior a 2014, com 828 demandas. Além do quadro recessivo da economia brasileira, que prejudicou a entrada de recursos, as companhias ainda depararam com o crédito mais caro, dificultando o financiamento e a renegociação das dívidas.



As micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação judicial de 2016, com 1.134 demandas, seguidas pelas médias, com 470, e grandes empresas, com 259. Caxias do Sul conta com, pelo menos, 16 recuperações judiciais em andamento.