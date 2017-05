Instituto de Arquitetos sugere concurso para projeto de ocupação da Maesa, em Caxias

Prédio histórico 03/05/2017 | 11h58 Atualizada em

O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS), Rafael Passos, estará em Caxias do Sul nesta semana para reuniões com as secretárias municipais de Cultura, Adriana Antunes, e Planejamento Urbano, Mirângela Rossi. Além de discutir o Plano Diretor da cidade, os profissionais vão sugerir um concurso público de projeto de arquitetura e urbanismo para ocupação do prédio histórico da Maesa, no bairro Exposição. A reunião ocorre na sexta-feira pela manhã. As informações da Gaúcha Serra.



De acordo com a arquiteta Silvia Nunes, presidente do IAB em Caxias do Sul, a prefeitura ainda não definiu se vai ter concurso público, mas a intenção é mostrar como funciona este processo.

— A nossa proposta depende das decisões que a prefeitura tomar em relação ao plano de ocupação e aí poderemos ajudar a definir a abrangência do concurso, se ele será de ideias ou para realização da obra ou ainda de partes específicas. Auxiliamos em termos de edital e de busca de patrocínio — exemplifica.

A arquiteta defende a importância do concurso não é só por se tratar de um prédio histórico, mas também porque permite explorar a capacidade criativa dos profissionais em um projeto importante para o município. Um exemplo de prédio público que fez concurso público nacional de arquitetura é o da Assembleia Legislativa do Estado.

Na semana passada, a prefeitura também disse que estuda a formalização de parcerias público-privadas para administrar serviços com a ocupação do prédio da Maesa. O primeiro evento artístico ocorreu na última segunda-feira. O assunto está em análise pela comissão que discute o uso do prédio.