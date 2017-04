Comissão de Uso da Maesa estuda parceria público-privada para ocupação do prédio

Prédio Histórico 27/04/2017 | 14h30 Atualizada em

A Prefeitura de Caxias estuda a formalização de parcerias público-privadas para administrar serviços com a futura ocupação do prédio da Maesa, no bairro Exposição. O assunto está em análise pela comissão que discute o uso do prédio. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com a procuradora do município e integrante da comissão, Karin Comandulli Garcia, as conversas ainda estão em fase inicial e o modelo não está definido. Entre as hipóteses cogitadas estão a concessão de serviços individuais, como cinema, teatro e mercado público, para empresas ou entidades da iniciativa privada.



O primeiro passo, de acordo com ela, é definir a vocação dos espaços. Em seguida será necessário a elaboração de projetos para restauração e adequação das áreas. Somente após essas definições será possível decidir, por exemplo, se o concessionário será responsável também pelo restauro da parte do prédio que irá administrar.



Como parte do imóvel será ocupado por secretarias, a expectativa é de que a parceria ocorra apenas nas áreas ocupadas por serviços, embora não haja definição.



A lei que oficializa o repasse do prédio do Estado para o município determina que a ocupação comece até o fim deste ano. Dessa forma, a intenção do município é instalar até o fim do ano um posto avançado da Guarda Municipal e a Divisão de Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura. Enquanto isso, o município ganha mais prazo para analisar a ocupação definitiva. A discussão se divide em 10 eixos (confira abaixo).



EIXOS DE ANÁLISE PARA OCUPAÇÃO DA MAESA



:: Eixo 1 - Arquitetura do Prédio

:: Eixo 2 - Uso do Prédio

:: Eixo 3 - História, Memória, Acervo e Educação Patrimonial

:: Eixo 4 - Artes Visuais, Arte e Cultura

:: Eixo 5 - Administração MAESA

:: Eixo 6 - Teatro

:: Eixo 7 - Mercado Público

:: Eixo 8 - Sustentabilidade ambiental

:: Eixo 9 - Gestão Sustentável do Empreendimento

:: Eixo 10 - Impacto na vizinhança