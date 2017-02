Frei Jaime Bettega 13/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O amanhecer é o convite que a natureza faz para que o recomeçar aconteça... Um novo dia e uma nova semana... Gratidão ao Criador pela oportunidade de colocar-se novamente a caminho... Há tantos motivos para agradecer! Vamos lá! Sempre com ânimo e desejo de vencer!



"Existe uma força que nos move, uma mão que nos sustenta, um amor que nos alimenta."



A vida, sem dúvida, é um presente. Poder viver é uma oportunidade ímpar. Conduzir os passos na direção certa é uma escolha inteligente e objetiva. As horas de um dia são suficientes e adequadas à energia que o corpo e a mente dispõem. É possível fazer muitas coisas, todos os dias. O fato de sempre sobrar algo para encaminhar no seguinte, é bem normal. O importante é dar-se conta de que há um limitador físico. Porém, a vida acontece mesmo dentro de um mistério maior: há uma força que move, uma mão que sustenta, um amor que alimenta.



O inexplicável está sempre em movimento. O bem conspira a favor de todos. É necessário estar atento para acolhe-lo. O pessimismo é um inibidor de luz. Muitas pessoas seriam capazes de verdadeiras transformações, se não fosse a acomodação. Deixar-se envolver e inspirar pelo mistério da existência é tornar os dias mais leves e a vida mais verdadeira. É evidente que se faz necessário reservar um pouco de energia para os imprevistos.



Os problemas surgem, as dores se manifestam, as decepções roubam a cena. Não tem outra saída: é imprescindível ser forte e otimista. No final, tudo acaba somando para que o melhor tenha o formato que a vida permitiu. Quanto desperdício de tempo acreditar na excessiva força do mal. Alguns estragos são comuns. Mas o amor que alimenta o desejo de viver é maior do que tudo. Essa é a força que desinstala, movimenta e faz avançar rumo ao infinito. Viver é fantástico.



Bênçãos! Paz & Bem!