Frei Jaime Bettega 11/02/2017 | 06h00 Atualizada em

O amanhecer deste sábado é motivo de alegria e de muita paz. Hoje é um dia especial: Dia de N. Sra. de Lourdes! Dia Mundial dos Enfermos. Nossa prece suplicando saúde do corpo e da alma. Amém.



"Se tudo na vida fosse alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir; é preciso sentir saudades para saber o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor."



A impressão é que a vida tem uma lado até cômico. Na maior parte das vezes é necessário perder para saber o real valor. Não deveria ser assim. A intensidade de cada momento depende, sim, da interioridade. Uma das maiores urgências é dar conteúdo à vida e consistência aos atos. É possível viver bem consigo e com os outros. O marco regulatório é a tomada de consciência de que a vida é feita de um pouco de cada coisa. Porém, ninguém está dispensado de valorizar as pequenas coisas, os simples momentos, o melhor dos sentimentos.



Esperar perder para concluir o verdadeiro valor é ser acomodar-se no amadorismo e na inconsequência. Um dia, talvez, a vida será levada mais a sério, isto é, as coisas materiais estarão a serviço do essencial, que é viver com amor. A existência precisa ser o foco. Viver não se resume na garantia da subsistência. Algumas coisas são necessárias, sim. Mas o essencial está, às vezes, à margem do material. Quando a paz se torna companheira, os dias se enchem de alegria e de esperança. A alternância de sentimentos é uma das expressões da naturalidade do viver. É imprescindível saber lidar com os diversos e até adversos jeitos de sentir. Um tempo diário para harmonizar o que vai na interioridade pode favorecer um modo mais sereno de enfrentar as turbulências da exterioridade. Querer simplesmente que o mundo seja diferente, que as pessoas mudem seu jeito de ser não deixa de ser uma boa intenção. Porém, viver é dar um toque, olhar um pouco além, dispensar um pouco mais tempo para si mesmo. Viver é cuidar-se, amar-se. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!