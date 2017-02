Frei Jaime Bettega 10/02/2017 | 08h20 Atualizada em

A sexta-feira vai mansamente despontando... a semana querendo se despedir... A vida acontece no tempo! A adequada distribuição do tempo garante o essencial: a realização! Que a felicidade não seja perdida de vista. Vamos lá!



"Cuide bem de quem você gosta para ninguém fazer isso por você." (Bárbara Pontello).



Uma das palavras com grande efeito, no momento, é cultivo. Tudo passa pelo cultivo, desde a atenção para consigo mesmo até o olhar que se volta para os que nunca saíram do coração. Não deveria ser assim, mas o passar dias tem facilitado a expansão da rotina e da mesmice. Nem todos percebem, mas o desgaste vai chegando devagarinho, o entusiasmo deixa de ser manifestado, os detalhes são esquecidos. Sem o cultivo, as armadilhas encontram campo livre para a devastação.



Na relação familiar, dificilmente o outro percebe que está falhando. Fechar-se no próprio mundo e achar tudo normal, é até cômodo. Em tempos de muitos meios e demasiados movimentos, a carência infla leves enganos. Alguns denominam de desgaste, mas os sentimentos vão tomando outros formatos, ao longo dos tempos. Se houver fixação num modelo estático, é fácil achar que o amor está se enfraquecendo. Na verdade as mudanças são diárias. Garantir a vivacidade e a prioridade do que é eterno, nem sempre é fácil. É um recomeçar a cada amanhecer. A oferta de `novidades¿ sentimentais está em alta.



A chegada das crises mostra que há algo a ser trabalhado e lapidado. Ninguém se sustenta unicamente em aventuras. Há instantes que favorecem a eternidade. Mas há rápidos momentos que amarguram longos períodos existenciais. Cuidar bem do que foi sonhado e construído é como uma missão inspirada no amor. só deixa de gostar quem abre mão de cultivar.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Bênção!