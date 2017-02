André Costantin: crônicas do vento

Opinião 08/02/2017 | 11h34 Atualizada em

Efigênia andava pelo centro velho de Curitiba, quando um redemoinho veio pela rua tangendo papéis de bala e sacolas plásticas. Efigênia, nascida em Minas Gerais, desgarrada para as terras vermelhas do norte do Paraná, onde vivera entre cafezais e geadas, indo na vida, até aportar na capital. Agora vagava ali no centro velho, sem mais nada, só os filhos para criar e mais nada.



Na roda do vento no meio da rua Efigênia sentiu-se um papel de bala. E, sendo um pedaçozinho de papel, começou a juntar-se. Dos papéis de bala e sacolas voadoras ela fez sua primeira obra efêmera. Hoje as esculturas de resíduos da cidadã emérita de Curitiba dona Efigênia povoam galerias de arte, no Brasil e no exterior. A casa de Efigênia, num bairro curitibano, é um centro de sonhos. Enquanto monta um cavaleiro com embalagens jogadas fora, ela cantarola um seu samba enredo: "Efi, Efi, enfim uma gênia..."



Na mesma cidade, um João com cara de papai noel caminha à noite. Matuto dos interiores do interior, descambou para a cidade sendo tudo um pouco. Firmou o pé como garçom quando os ventos eram bons. Viu a aristocracia, vestiu a fantasia. Os ventos mudam. Foi pedreiro, agora vive pelas ruas. "Não consegui fazer uma direção do vento; aí bate os 35 e a vida voa, assim, como um vento".



Navegando na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Zequinha, meio mato meio mar, é um filho do vento. Sua grande euforia é com o vento sul, para o bem e para o mal. É o vento sul que levanta o mar, as grandes ondas. Mas é ele também que sempre traz o peixe.



Ibanez foi de uma gente circulativa – expressão linda dele mesmo. Saiu pequeno do Rio Grande, varou o oeste catarinense, foi paranaense das terras novas. Vento, atravessou para o lado paraguaio, voltou e entrecruzou o mapa do Brasil, sempre plantando, construindo coisas. Fixou-se enfim em Santa Terezinha de Itaipu, pois foi um dos 40 mil homens que construíram a usina de Itaipu, palmo a palmo. "O vento? O vento é o próprio Deus."



O vento é uma narrativa, um golpe, uma crônica, um sopro. É o próprio Deus –Éolo dos gregos –, guia de Ibanez, Efigênia, João, Zeca e das gentes circulativas.



Só depois de grande fui entender meu fascínio pelo vento, até mesmo quando ele abate os galhos do velho pinheiro da minha casa. Uma difusa crônica familiar traz notícias antigas de Romano, um bisavô que, miserável e vago no velho mundo, parou certo dia num campo aberto e arremessou o chapéu para o alto. Na direção que o vento levasse o chapéu, ele iria também. Sem volta.