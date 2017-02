Frei Jaime Bettega 09/02/2017 | 08h33 Atualizada em

Sentindo serenidade no coração. Vamos lá para mais um dia! Que a persistência reúna as melhores energias! Sempre há muito por ser feito, principalmente quando se trata de cuidar de si mesmo! Viver em paz: que bênção!



"Todo mundo fica bonito com uma boa luz. E ela vem de dentro."



A luz faz a diferença não apenas nos ambientes, mas principalmente nas pessoas. A luminosidade resgata detalhes, convoca à elevação, inspira criatividade. Lugares sombrios simplesmente se transformam com a presença da luz, as pessoas ficam mais belas quando a luz as alcança. O cultivo da interioridade é a melhor estratégia para que a luz expanda sua claridade e transforme os espaços, especialmente os corações. O lugar de cultivo da luminosidade é a interioridade de cada pessoa. Para espalhar luz é necessário ter luz. Vida realizada é o resultado de gestos e atitudes iluminadas.



A bondade é luz que contagia, o perdão é luz que reaproxima, o amor é luz que inspira, a espiritualidade é luz que permite a transcendência. Ninguém recebeu a vida para estar na escuridão, nem na indiferença. Evidente que há a liberdade como fator que favorece escolhas. Feliz de quem opta pela luz, que se faz transparência e evidência. Nunca foi tão importante e urgente propagar a luz dos valores que fundamentam e perpetuam a existência. Mesmo que todos vivam um contínuo conflito entre luzes e sombras, a decisão por ser luz em todos os lugares é uma feliz escolha. Mas há um lugar privilegiado para o exercício da luz: a família.



Os laços de pertença, dentro de um lar, permitem uma consistente luminosidade que determinará um jeito diferente de viver. O mundo precisa de pessoas iluminadas, a partir da humildade e da simplicidade. Não é difícil viver quando existe clareza e disposição para ser uma pessoa do bem.



Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!