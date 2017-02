Frei Jaime Bettega 08/02/2017 | 09h01 Atualizada em

O amanhecer é um presente que inunda de luz nosso coração, nos faz esquecer o cansaço e, por uns instantes, damos uma trégua às preocupações e nos recolhemos numa prece de gratidão aos céus! Como é bom começar um novo dia com as bênçãos de Deus!



"Confie na vida e siga em frente. O mal só existe quando damos poder a ele." (Marla de Queiroz).



Viver é avançar, seguir em frente, independente da situação que cada um se encontra. As realidades são as mais diversas, os sentimentos também. Porém, trilhar os caminhos do mundo é como que uma meta, uma missão. As escolhas vão apontando para variadas direções. A única opção que nada rende é sentar à beira da estrada e deixar a vida acontecer.



O bem tem uma força extraordinária. Talvez poucos usufruem dessa verdadeira fortaleza que pode estabelecer novas conexões com o melhor da vida. O bem sempre foi e será maior do que o mal. O fato de estar vivo é uma prova de que o bem é vitorioso. Os relatos diários pouco privilegiam os feitos grandiosos do bem. As notícias mais concorridas contemplam apenas os estragos que o mal faz.



Não tem como negar que a maldade está em alta. Porém, ao longo da história da humanidade, bem e mal sempre estiveram lado a lado. A vitória do bem é visível. Cada pessoa carrega consigo o bem e o mal. Diariamente são verdadeiras batalhas travadas na interioridade, para neutralizar a força que o mal supõe ter.



Há quem se rende ao medo, pois acha que os outros podem fazer o mal. Infelizmente existem pessoas maldosas. Claro que são infelizes e desejam que os outros também tenham o mesmo destino. O problema não está no mal, mas no espaço que se abre para a sua atuação. O ideal é tirar todo o poder que o mal imagina ter. Para empreender esse combate, basta aumentar a bondade e a certeza de que o bem sempre será vencedor. Siga em frente. Confiança na vida.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!