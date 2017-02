Nivaldo Pereira: era de Aquário

Opinião 11/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Todo mundo já ouviu falar da Era de Aquário. Os hippies ajudaram a divulgar idealizados tempos de fraternidade universal, revelações cósmicas e consciência plena, como diz a canção Aquarius, do musical Hair. Mas qual o fundamento astrológico disso? Quando chegará essa nova era?



Já viram um pião girando? Há pelo menos três movimentos. O pião move-se em torno de si mesmo, vai se deslocando no chão e ainda descreve círculos em relação ao próprio eixo. Com o planeta Terra é a mesma coisa. Temos a rotação, que dá os dias e as noites; a translação, com a órbita anual em torno do Sol, gerando as estações; e um giro muito lento do seu eixo, em sentido horário – tão lento que leva cerca de 26 mil anos para uma volta circular completa. Esse terceiro movimento faz com que, a cada 2160 anos, o eixo da Terra aponte para o espaço de um signo zodiacal no céu. Nesse período de tempo, chamado de era ou aeon, a simbologia do signo em questão dá o tom de nossa manifestação coletiva.



Leia mais

Tríssia Ordovás Sartori: sem medo do tombo

Entre pescadores, mulheres são minoria e chamam atenção no Sul de SC

Projeto busca mostrar histórias de mulheres caxienses "de verdade"

Iotti: aventuras ao passar pela imigração nos aeroportos norte-americanos



Há controvérsias sobre a data de começo da nova era, mas é consenso a percepção de que vivemos seu limiar, a transição de Peixes para Aquário (o movimento se dá no sentido contrário da sequência dos signos). Saímos da Era de Peixes, marcada pelo cristianismo, para entrar na Era de Aquário, da visão centrada na humanidade e da conexão em rede entre todo o globo.



O peixe é símbolo maior do cristianismo – e até hoje comemos peixe na semana santa! Jesus viveu à perfeição o espírito pisciano: ensinou perdão e compaixão, ofereceu a outra face, andou sobre as águas e lavou os pés dos apóstolos pescadores. Na Era de Peixes, aprendemos a transcender (aprendemos?) com as religiões. E eis que a Era de Aquário se anuncia em pistas como os mercados globais, a internet, o avanço tecnológico, a luta pelos direitos humanos, a necessidade de lidar com as diversidades culturais e um sonhado ideal de fraternidade como meta. Há muito a fazer. Teremos mais de 20 séculos para isso. Se nosso egoísmo não estragar tudo antes...