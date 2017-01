Frei Jaime Bettega 19/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Pensando longe... Lembrando alguns compromissos, tentando administrar a pressa... Conservando a paz no coração! Viver é maravilhoso, quando se se aceita determinadas situações! Vamos lá! O dia será longo! Alegria!



"Eu vivo sorrindo. Sorrio aqui, sorrio ali. Não porque eu esteja bem e feliz, mas porque creio naquela teoria de que, mesmo que a vida não esteja boa, um sorriso ajuda a melhorar."



O sorriso tem um poder transformador. O jeito normal de viver deveria incluir o sorriso como uma postura diária, independente das condições do coração. Há dias em que a tristeza invade a profundidade do ser, sem pedir licença. A indiferença também interfere na sinceridade de um sorriso. Não é fácil sorrir quando os problemas se avolumam e as soluções não aparecem. Porém, não é na seriedade e na tristeza que as questões são resolvidas.



Muitas pessoas carregam pesados fardos e, mesmo assim, não deixam de sorrir. Por outro lado, outros que têm pequenos problemas fazem verdadeiros alarmes, facilmente se desesperam. Não há pessoas fracas ou fortes. Todos têm suficiente resistência. Alguns utilizam da fortaleza interior para fazer acontecer a extraordinária superação. Uma grande maioria opta por ser vítima, achando que só com elas as coisas não dão certo. Continuar sorrindo, independente dos fatos e sentimentos é uma escolha que pode determinar um jeito novo e espontâneo de viver.



Não dar tanta ênfase aos problemas e tragédias é um passo significativo. Procurar contar mais o que deu certo, detalhando o lado positivo e esperançoso: aumenta a alegria. O sorriso pode não resolver os problemas. Mas sua ausência certamente aumentará o volume dos problemas. Uma pessoa que escolhe não abandonar o sorriso é uma verdadeira luz, onde quer que esteja. As famílias precisam de mais sorrisos, o mundo necessita de incontáveis sorrisos. Você e eu também.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!