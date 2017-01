Frei Jaime Bettega 18/01/2017 | 08h26 Atualizada em

Acolhendo um novo amanhecer... Um verdadeiro milagre pode ser contemplado, neste dia que vai chegando silenciosamente... Recomeçar é um privilégio! Estar vivo é uma bênção! O ânimo, no entanto, depende de cada um... Mesmo que algumas coisas estejam truncadas, não andam, é possível abraçar a vida e continuar acreditando.



"Decepções mudam sentimentos."



A vida é uma verdadeira coletânea de desafios. Não há um dia sem preocupações. Não existe nenhum momento sem algum pensamento insistente. Na verdade, a mente não para, os sentimentos se multiplicam. Além disso, os fatos e acontecimentos provocam percepções e emoções. Viver é um exercício ininterrupto de conservação da paz e da serenidade. O volume elevado de fatos, notícias, informações e surpresas necessita ser processado e selecionado. Diariamente acontece uma invasão do exterior para o interior.



Se não houver uma bem desenvolvida capacidade de priorizar e descartar, a vida pode sofrer alterações constantes. Ninguém passa por esse mundo sem sofrer, um dia, alguma decepção. São como que uma violação de algo quase sagrado: as decepções rasgam o que tinha o toque de eterno. Determinados fatos geram dores profundas, insistentes lágrimas, prolongadas lamentações. As decepções mudam os sentimentos. Algumas ensinam o caminho da maturidade, outras permitem que os olhos alcancem a verdade.



Ninguém está imune, cedo ou tarde todos são provados. As maiores decepções decorrem da imagem elevada e não-realista em relação ao ser humano. Para não sofrer decepções é imprescindível recordar que o ser humano tem qualidades e defeitos, acertos e erros. Num dia qualquer, a pessoa mais admirada pode errar. O ser humano é assim. Que os bons sentimentos sejam perpetuados. Afinal, um erro não anula uma bela história de magníficas realizações. O importante é saber harmonizar continuamente a interioridade.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!